2019-12-30T09:09:42+03:00
Происшествия

При пожаре на ферме в Тверской области погиб мужчина

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области произошел пожар на фермеВ Тверской области произошел пожар на фермеФото: Мария ОСИПОВА
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ЧП произошло 29 декабря, на животноводческой ферме в деревне Поцепы, Кесовогорского района, Тверской области.

В результате пожара в бытовой комнате фермы для крупного рогатого скота было обнаружено тело 45-летнего мужчины. Сообщение о случившемся поступило в СУ СК РФ по Тверской области.

По факту гибели мужчины Кашинским межрайонным следственным отделом регионального СКР проводится доследственная проверка.

- Осмотрено место происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия возникновения пожара, назначено проведение пожаро-технической и судебно-медицинской экспертизы по телу погибшего, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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