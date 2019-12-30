При пожаре на ферме в Тверской области погиб мужчина
ЧП произошло 29 декабря, на животноводческой ферме в деревне Поцепы, Кесовогорского района, Тверской области.
В результате пожара в бытовой комнате фермы для крупного рогатого скота было обнаружено тело 45-летнего мужчины. Сообщение о случившемся поступило в СУ СК РФ по Тверской области.
По факту гибели мужчины Кашинским межрайонным следственным отделом регионального СКР проводится доследственная проверка.
- Осмотрено место происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия возникновения пожара, назначено проведение пожаро-технической и судебно-медицинской экспертизы по телу погибшего, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU