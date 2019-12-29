Тверская лыжница Наталья Непряева - лидер общего зачёта "Тур де Ски" по итогам двух гонок

СЕГОДНЯ 18:49 2019-12-29T18:49:21+03:00

Ближайшая соперница сейчас отстаёт от Натальи на одну секунду

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Наша землячка, тверская лыжница Наталья Непряева - лидер общего зачёта "Тур де Ски" (многодневной лыжной гонки, ежегодно проводимой под эгидой Международной федерации лыжного спорта и являющейся частью Кубка мира).

«Тур де Ски» проходит с 28 декабря по 5 января в швейцарском Ленцерхайде. О показанном тверской спортсменкой результате по итогам первых двух гонок многодневки сообщает "Риа Новости".

В воскресенье Наталья стала третьей в спринте свободным стилем, в общем зачёте она на настоящий момент лидирует. Её промежуточное время - 31 минута 18 секунд.

В спину тверской спортсменке дышит Анамария Лампич из Словении. Она отстаёт от Натальи на одну секунду. Третья позиция (и разница в пять секунд) сегодня у норвежки Терезы Йохёуг.

ИСТОЧНИК KP.RU