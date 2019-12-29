На губернаторской ёлке в Твери дети посмотрели сказку на льду от «Ледяной фабрики» Ирины Слуцкой

СЕГОДНЯ 17:13 2019-12-29T17:13:03+03:00

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В воскресенье, 29 декабря, в Твери прошла Губернаторская новогодняя ёлка.

На праздник приехали полторы тысячи детей из разных уголков региона. Это воспитанники социально-реабилитационных центров, детских домов, школ-интернатов, дети из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дети-инвалиды. А также победители и призёры научных, творческих, технических, культурных и спортивных конкурсов, ученики православных школ и гимназий, лидеры детских общественных объединений.

В спортивном комплексе «Юбилейный» ребята поучаствовали в развлекательной программе, получили подарки и посмотрели «Сон в новогоднюю ночь» - ледовое шоу «Ледяной фабрики» Ирины Слуцкой.

В новогодней сказке на льду участвовали мастера спорта и победители различных соревнований по фигурному катанию: ЕлисеЙ Иванов, Александра Великова, Вероника Преображенская, и другие. Режиссировала шоу мастер спорта международного класса Жанна Воробьёва.

Гостей праздника приветствовал глава региона. - Я хочу пожелать всем, кто здесь присутствует, всем, у кого есть мечта, реализации планов и исполнения желаний. Чтобы в новом году у вас были только приятные события, вы хорошо учились и не болели, - сказал Игорь Руденя и поздравил всех собравшихся с наступающими праздниками.

Губернаторская ёлка - 2019 в Твери. Фото: ПТО

Губернаторская ёлка - 2019 в Твери. Фото: ПТО

Губернаторская ёлка - 2019 в Твери. Фото: ПТО

Губернаторская ёлка - 2019 в Твери. Фото: ПТО

Губернаторская ёлка - 2019 в Твери. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU