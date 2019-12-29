В Твери выступит "российский Рэй Чарльз" - финалист шоу "Голос 60+" Сергей Манукян

СЕГОДНЯ 15:53 2019-12-29T16:40:36+03:00

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Известный российский джазовый вокалист Сергей Манукян выступит в Твери со своим трио в пятницу, 31 января, в 18:00. Музыканты привезут программу "The Beatles".

Сергей Манукян не случайно стал финалистом шоу "Голос 60+" на Первом канале, он мастер инструментального вокала, добившийся признания, как на отечественной сцене, так и за рубежом. Одна из основных особенностей его манеры исполнения - сочетание мотивов популярной музыки и эмоциональных джазовых элементов.

- Сергей Манукян - это наш российский Рэй Чарльз, - говорит организатор концерта и руководитель проекта "Международные джазовые сезоны" Владимир Боярский. - Его манера исполнения уникальна, с уверенностью могу сказать, что никто из отечественных артистов такого делать не может. На шоу "Голос 60+" он произвёл фурор.

На будущем концерте у меломанов будет возможность оценить всем известные композиции "ливерпульской четвёрки" в интерпретации Сергея Манукяна. Всех любителей хорошей музыки приглашают в ДК "Металлист", начало концерта в 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU