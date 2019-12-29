По дороге с корпоратива в Тверской области в ДТП погиб молодой мужчина
ДТП с трагическими последствиями произошло в Спировском районе. В деревне Горня у дома №27 в кювет вылетела и там опрокинулась машина, "ВАЗ-2114".
За рулём авто была молодая женщина 24 лет. По информации Госавтоинспекции у неё обнаружены признаки алкогольного опьянения. Девушка пострадала и находилась в шоковом состоянии. На момент приезда ГИБДД и медиков у неё отказали ноги. Более точный диагноз пока не известен. В ДТП погиб пассажир машины, мужчина 35 лет.
Известно, что девушка-водитель и её пассажир ехали с корпоратива из деревни Еремеево. ДТП произошло по дороге между двумя деревнями. Дорога в этом месте асфальтовая, сотрудники ГИБДД отметили недостатки транспортно-эксплуатационного состояния данной дороги, присутствовала наледь.
ИСТОЧНИК KP.RU