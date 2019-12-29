МЧС предупреждает: на Тверскую область надвигается сильный ветер
Главное управление МЧС России по Тверской области со ссылкой на тверской гидрометеоцентр сообщает об ухудшении погоды завтра, 30 декабря.
"На территории Тверской области ожидается усиление юго-западного ветра порывами 15-20 метров в секунду", - предупреждают специалисты и обращаются с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности.
Напомним, сильный ветер уже наделал переполоха в Твери в этом декабре: валил деревья и новогодние ели, срывал крыши с ларьков и даже чуть не унёс надувного Деда Мороза, что стоит у цирка.
В такую погоду следует вести себя осторожно: не стоять под линиями электропередачи, под деревьями и около стен зданий, особенно если на них есть вывески или козырьки. Лучше всего зайти в какое-либо помещение: подъезд, магазин. Водители должны тщательно соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.
В случае ЧП звоните по телефону «01» (с сотовых – 101, 112). Телефон доверия МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.
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ИСТОЧНИК KP.RU