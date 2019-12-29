МЧС предупреждает: на Тверскую область надвигается сильный ветер

СЕГОДНЯ 13:09 2019-12-29T13:09:01+03:00

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Главное управление МЧС России по Тверской области со ссылкой на тверской гидрометеоцентр сообщает об ухудшении погоды завтра, 30 декабря.

"На территории Тверской области ожидается усиление юго-западного ветра порывами 15-20 метров в секунду", - предупреждают специалисты и обращаются с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности.

Напомним, сильный ветер уже наделал переполоха в Твери в этом декабре: валил деревья и новогодние ели, срывал крыши с ларьков и даже чуть не унёс надувного Деда Мороза, что стоит у цирка.

В такую погоду следует вести себя осторожно: не стоять под линиями электропередачи, под деревьями и около стен зданий, особенно если на них есть вывески или козырьки. Лучше всего зайти в какое-либо помещение: подъезд, магазин. Водители должны тщательно соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

В случае ЧП звоните по телефону «01» (с сотовых – 101, 112). Телефон доверия МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

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ИСТОЧНИК KP.RU