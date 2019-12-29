Жителей Твери приглашают на благодарственный молебен в Вознесенский собор
Православный молодёжный клуб "Ирини" приглашает тверичан и гостей города присоединиться к благодарственному молебну с совместным чтением акафиста "Слава Богу за всё"!
Молебен состоится 2 января, в четверг, в 19:00 в соборе Вознесения Господня (улица Советская, 26).
Напомним также, что в Новогоднюю ночь в Твери пройдут богослужения, на которые также может прийти каждый. В Вознесенском соборе состоится ночная Божественная литургия и молебен на новолетие. Возглавит литургию митрополит Тверской и Кашинский Савва.
Божественная литургия в новогоднюю ночь также состоится в храме Арсения Тверского. Проведёт её настоятель храма протоиерей Александр Шабанов.
Начало ночных новогодних богослужений в 23:30. Но тем, кто хочет исповедаться и причаститься, можно прийти раньше.
ИСТОЧНИК KP.RU