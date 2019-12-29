Жителей Твери приглашают на благодарственный молебен в Вознесенский собор

СЕГОДНЯ 11:38 2019-12-29T11:38:07+03:00

Молебен состоится 2 января, в четверг, в 19:00 в соборе Вознесения Господня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молебен состоится во второй день нового года

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Православный молодёжный клуб "Ирини" приглашает тверичан и гостей города присоединиться к благодарственному молебну с совместным чтением акафиста "Слава Богу за всё"!

Молебен состоится 2 января, в четверг, в 19:00 в соборе Вознесения Господня (улица Советская, 26).

Напомним также, что в Новогоднюю ночь в Твери пройдут богослужения, на которые также может прийти каждый. В Вознесенском соборе состоится ночная Божественная литургия и молебен на новолетие. Возглавит литургию митрополит Тверской и Кашинский Савва.

Божественная литургия в новогоднюю ночь также состоится в храме Арсения Тверского. Проведёт её настоятель храма протоиерей Александр Шабанов.

Начало ночных новогодних богослужений в 23:30. Но тем, кто хочет исповедаться и причаститься, можно прийти раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU