2019-12-29T09:39:03+03:00
Происшествия

ДТП с четырьмя машинами в Тверской области: один из водителей был пьяным и без прав

В аварии есть пострадавшие
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
На месте аварии. Фото: УГИБДД по Тверской областиНа месте аварии. Фото: УГИБДД по Тверской области
Изменить размер текста:

Авария с участием четырёх машин поризошла в Конаково на улице Свободы у дома №16. Столкнулись "БМВ", "Ниссан", "Мицубиси" и "Хёндай".

На данный момент известно, что есть пострадавшие, степень тяжести их травм уточняется. Но, как сообщает областная Госавтоиинспекция, угрозы жизням нет.

Также сотрудники ГИБДД сообщают, что один из водителей, ехавший за рулём "БМВ", оформлен по статья 12.8 ч.3 КоАП - "Управление транспортным средством водителем без прав или лишённым прав, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения".

На месте аварии. Фото: УГИБДД по Тверской области

На месте аварии. Фото: УГИБДД по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейские спасли дедушку, замерзавшего в лесу в Тверской области
ДТП с четырьмя машинами в Тверской области: один из водителей был пьяным и без прав
Музыкальный вечер, посвящённый оперной диве Анне Нетребко, состоится в Твери
Водитель на "Фольксвагене" сбил в Торжке Тверской области беременную женщину и скрылся
Скончался актёр Тверского театра драмы, народный артист Константин Юченков
Водителя, бросившего без помощи сбитого им велосипедиста, разыскивает тверская Госавтоинспекция
О трансформации поэтического образа новогодней ёлки расскажет в Твери Лёша Зинатуллин
Выпавший снег и алкоголь: на дорогах Тверской области бьются и опрокидываются машины
В Твери на Коминтерна насмерть сбили пешехода
Пропавшего подростка из реабилитационного центра обнаружили в Конаковском районе Тверской области
Пропал подросток, живущий в реабилитационном центре в Тверской области
Два перевозчика будут возить пассажиров в новой транспортной модели Твери
В горсад Твери приглашают на семейный квест и танцы для тех, "кому за"
Новый вид "развода": В Твери мошенники требуют от организаций деньги, представляясь Роспотребнадзором
Транспортные полицейские Твери нарядились в Дедов Морозов и поздравили детей
Опубликован график доставки пенсий тверским пенсионерам на январских каникулах
В Твери состоялось торжественное собрание, посвященное Дню спасателя
Муниципалитетам Тверской области вручили ключи от нового спецтранспорта
Тверской государственный медуниверситет в первой лиге Национального агрегированного рейтинга вузов
В Твери догхантеры устроили массовую травлю собак
В Тверской области водитель на "Волге" задавил лежащего на дороге пешехода
Губернатор Игорь Руденя поздравил ветеранов Тверской области с наступающим Новым годом
"Контроль трезвости" покажет, кто выпил и сел за руль в Тверской области