ДТП с четырьмя машинами в Тверской области: один из водителей был пьяным и без прав

СЕГОДНЯ 09:37 2019-12-29T09:39:03+03:00

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Авария с участием четырёх машин поризошла в Конаково на улице Свободы у дома №16. Столкнулись "БМВ", "Ниссан", "Мицубиси" и "Хёндай".

На данный момент известно, что есть пострадавшие, степень тяжести их травм уточняется. Но, как сообщает областная Госавтоиинспекция, угрозы жизням нет.

Также сотрудники ГИБДД сообщают, что один из водителей, ехавший за рулём "БМВ", оформлен по статья 12.8 ч.3 КоАП - "Управление транспортным средством водителем без прав или лишённым прав, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения".

На месте аварии. Фото: УГИБДД по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU