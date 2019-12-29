2019-12-29T09:15:56+03:00
Звезды

Музыкальный вечер, посвящённый оперной диве Анне Нетребко, состоится в Твери

Горожан приглашают узнать о жизни и творчестве примадонны и послушать знаменитые вокальные партии
Виктория ТУШКОВА
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Блистательная оперная дива Анна Нетребко. Фото: annanetrebko.com/Блистательная оперная дива Анна Нетребко. Фото: annanetrebko.com/
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В новогодние каникулы клуб «Меломан» приглашает тверичан на встречу, посвящённую опере. Пришедшим расскажут о жизни и творчестве блистательной оперной дивы Анны Нетребко. Прозвучат самые знаменитые вокальные партии в исполнении талантливой певицы.

- Виртуальная встреча с удивительной примадонной заставит полюбить оперу даже тех, кто ранее не воспринимал этот вид искусства! - обещают организаторы.

Музыкальный вечер состоится в библиотеке имени Горького, в зале в зале нотно-музыкальной литературы 5 января в 14:00. Гостей просят не забыть захватить читательский билет. Телефон для справок: 8 (4822) 34-34-92.

ИСТОЧНИК KP.RU

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