Водитель на "Фольксвагене" сбил в Торжке Тверской области беременную женщину и скрылся
Машину ищут сотрудники ГИБДД
Машину разыскивают патрули ДПСФото: Ольга Крыльцова
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В Торжке машина сбила беременную женщину. ДТП произошло на улице Металлистов около дома №6. Пострадавшая - женщина 33-х лет, находящаяся на шестом месяце беременности.
По информации региональной Госавтоинспекции, женщину доставили в торжокскую ЦРБ, угрозы жизни нет.
Сбивший её автомобиль с места ДТП скрылся. Машина установлена, это "Фольксваген" с госномером "р257нк69". Машину разыскивают патрули ДПС.
Напомним, ранее сегодня в Торопце автомобиль сбил велосипедиста, мужчину 57 лет, и также скрылся с места ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU