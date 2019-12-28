Водитель на "Фольксвагене" сбил в Торжке Тверской области беременную женщину и скрылся

СЕГОДНЯ 19:15 2019-12-28T19:27:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Торжке машина сбила беременную женщину. ДТП произошло на улице Металлистов около дома №6. Пострадавшая - женщина 33-х лет, находящаяся на шестом месяце беременности.

По информации региональной Госавтоинспекции, женщину доставили в торжокскую ЦРБ, угрозы жизни нет.

Сбивший её автомобиль с места ДТП скрылся. Машина установлена, это "Фольксваген" с госномером "р257нк69". Машину разыскивают патрули ДПС.

Напомним, ранее сегодня в Торопце автомобиль сбил велосипедиста, мужчину 57 лет, и также скрылся с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU