О трансформации поэтического образа новогодней ёлки расскажет в Твери Лёша Зинатуллин

СЕГОДНЯ 15:40 2019-12-28T15:40:53+03:00

Горожан приглашают на литературный вечер в тверскую "Горьковку"

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Новогодняя или рождественская ёлка - вещь почти волшебная. Один запах еловых ветвей тут же вызывает образы и ощущения из глубокого детства, когда нарядная ёлочка означала скорый приход чуда.

Праздничная ёлка – ещё и пленительный поэтический образ, и об этом всем пришедшим 29 декабря, в воскресенье, в областную библиотеку имени Горького расскажет Лёша Зинатулин (студия "Знаки сезонников").

Пришедшие узнают о трансформации символического значения ёлочки и услышат рождественские стихи русских поэтов.

Всех ждут 29 декабря в Славянском зале библиотеки в 16:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU