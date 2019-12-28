О трансформации поэтического образа новогодней ёлки расскажет в Твери Лёша Зинатуллин
Новогодняя или рождественская ёлка - вещь почти волшебная. Один запах еловых ветвей тут же вызывает образы и ощущения из глубокого детства, когда нарядная ёлочка означала скорый приход чуда.
Праздничная ёлка – ещё и пленительный поэтический образ, и об этом всем пришедшим 29 декабря, в воскресенье, в областную библиотеку имени Горького расскажет Лёша Зинатулин (студия "Знаки сезонников").
Пришедшие узнают о трансформации символического значения ёлочки и услышат рождественские стихи русских поэтов.
Всех ждут 29 декабря в Славянском зале библиотеки в 16:00. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU