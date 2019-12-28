В Твери на Коминтерна насмерть сбили пешехода

СЕГОДНЯ 12:30 2019-12-28T12:30:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери на улице Коминтерна в районе дома №69, насмерть сбили пешехода. Известно, что он находился на проезжей части вне пешеходного перехода. Пока это вся информация, которую сообщает Госавтоинспекция.

На фото с места происшествия видно, что смертельное ДТП произошло в зоне, где проезжая часть огорожена специальными пешеходными направляющими. Перелез ли пешеход этот заборчик, или вышел на дорогу там, где его не было - пока не известно.

Напомним, областная Госавтоинспекция очень озабочена статистикой дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В 2019 году в Твери активно устанавливали пешеходные направляющие вдоль оживлённых магистралей. Каждое место установки такого ограждения теперь согласовывается с ГИБДД по Тверской области. Планируется, что на отдельных дорогах также появятся осевые направляющие, которые устанавливают посередине проезжей части.

Место ДТП. Фото: УГИБДД по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU