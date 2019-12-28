2019-12-28T12:30:58+03:00
Происшествия

В Твери на Коминтерна насмерть сбили пешехода

Человек находился вне зоны пешеходного перехода
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Место ДТП. Фото: УГИБДД по Тверской областиМесто ДТП. Фото: УГИБДД по Тверской области
Изменить размер текста:

В Твери на улице Коминтерна в районе дома №69, насмерть сбили пешехода. Известно, что он находился на проезжей части вне пешеходного перехода. Пока это вся информация, которую сообщает Госавтоинспекция.

На фото с места происшествия видно, что смертельное ДТП произошло в зоне, где проезжая часть огорожена специальными пешеходными направляющими. Перелез ли пешеход этот заборчик, или вышел на дорогу там, где его не было - пока не известно.

Напомним, областная Госавтоинспекция очень озабочена статистикой дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В 2019 году в Твери активно устанавливали пешеходные направляющие вдоль оживлённых магистралей. Каждое место установки такого ограждения теперь согласовывается с ГИБДД по Тверской области. Планируется, что на отдельных дорогах также появятся осевые направляющие, которые устанавливают посередине проезжей части.

Место ДТП. Фото: УГИБДД по Тверской области

Место ДТП. Фото: УГИБДД по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выпавший снег и алкоголь: на дорогах Тверской области бьются и опрокидываются машины
В Твери на Коминтерна насмерть сбили пешехода
Пропавшего подростка из реабилитационного центра обнаружили в Конаковском районе Тверской области
Пропал подросток, живущий в реабилитационном центре в Тверской области
Два перевозчика будут возить пассажиров в новой транспортной модели Твери
В горсад Твери приглашают на семейный квест и танцы для тех, "кому за"
Новый вид "развода": В Твери мошенники требуют от организаций деньги, представляясь Роспотребнадзором
Транспортные полицейские Твери нарядились в Дедов Морозов и поздравили детей
Опубликован график доставки пенсий тверским пенсионерам на январских каникулах
В Твери состоялось торжественное собрание, посвященное Дню спасателя
Муниципалитетам Тверской области вручили ключи от нового спецтранспорта
Тверской государственный медуниверситет в первой лиге Национального агрегированного рейтинга вузов
В Твери догхантеры устроили массовую травлю собак
В Тверской области водитель на "Волге" задавил лежащего на дороге пешехода
Губернатор Игорь Руденя поздравил ветеранов Тверской области с наступающим Новым годом
"Контроль трезвости" покажет, кто выпил и сел за руль в Тверской области