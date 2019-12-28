Пропавшего подростка из реабилитационного центра обнаружили в Конаковском районе Тверской области

СЕГОДНЯ 12:06 2019-12-28T12:06:18+03:00

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Местонахождение пропавшего подростка из подростка из Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Старицкого района установлено. Семнадцатилетнего Кирилла Кайгородова обнаружили в Конаковском районе Тверской области. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 декабря Кирилл ушёл из техникума, в котором учился, и пропал. Ранее юноша неоднократно самовольно покидал социально-реабилитационный центр.

По результатам доследственной проверки, организованной Ржевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Тверской области, будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU