2019-12-28T12:06:18+03:00
Происшествия

Пропавшего подростка из реабилитационного центра обнаружили в Конаковском районе Тверской области

Следователи выясняют все обстоятельство произошедшего
Виктория ТУШКОВА
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Кирилла Кайгородова обнаружили. ФОТО: СУ СК по Тверской областиКирилла Кайгородова обнаружили. ФОТО: СУ СК по Тверской области
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Местонахождение пропавшего подростка из подростка из Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Старицкого района установлено. Семнадцатилетнего Кирилла Кайгородова обнаружили в Конаковском районе Тверской области. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 декабря Кирилл ушёл из техникума, в котором учился, и пропал. Ранее юноша неоднократно самовольно покидал социально-реабилитационный центр.

По результатам доследственной проверки, организованной Ржевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Тверской области, будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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