2019-12-28T11:59:27+03:00
Происшествия

Пропал подросток, живущий в реабилитационном центре в Тверской области

Юношу ищут, инициирована доследственная проверка
Виктория ТУШКОВА
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Пропавший Кирилл Кайгородов. ФОТО: СУ СК по Тверской областиПропавший Кирилл Кайгородов. ФОТО: СУ СК по Тверской области
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В Тверской области ищут пропавшего подростка, семнадцатилетнего Кирилла Кайгородова, который временно жил в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Старицкого района.

26 декабря Кирилл ушёл из старицкого техникума, в котором учился. Где он находится с тех пор никто не знает. Известно также, что ранее юноша неоднократно самовольно покидал социально реабилитационный центр.

Ржевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту исчезновения подростка. Криминалистами опрошены руководители техникума и реабилитационного центра, сейчас устанавливаются люди, с которыми Кирилл мог поддерживать дружеские отношения. Всех, кому известно что-то о Кирилле Кайгородове, просят обратиться в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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