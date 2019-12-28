В горсад Твери приглашают на семейный квест и танцы для тех, "кому за"

СЕГОДНЯ 09:30 2019-12-28T09:31:54+03:00

Танцы для гостей элегантного возраста пройдут в горсаду уже не впервые. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

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Все в сад! В Городской сад. Там можно весело провести выходные.

Если у вас есть дети, то сегодня вы ещё успеете на творческий мастер-класс для детей по изготовлению новогодних открыток. Он пройдёт в тёплом помещении за сценой Горсада в 12:00.

А в воскресенье 29 декабря также в полдень пройдёт интерактивный семейный квест «В ожидании Новогоднего чуда». Место встречи: фонтан в Городском саду. Участникам раздадут инструкции и конверты с подсказкой, после чего начнётся путешествие по Городскому саду. Будет несколько остановок. И на каждой - подсказки. В итоге они приведут к месту, где спрятаны призы.

А в 16 часов в воскресенье в горсаду вновь пройдёт танцевальный вечер для людей элегантного возраста. Всех желающих потанцевать приглашают к сцене.

Кроме того в Городском саду тверичане могут сделать на память новогодние фото на фоне больших цифр 2020, установленных возле балюстрады.

ИСТОЧНИК KP.RU