Новый вид "развода": В Твери мошенники требуют от организаций деньги, представляясь Роспотребнадзором

СЕГОДНЯ 08:54 2019-12-28T08:57:28+03:00

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Тверское региональное управление Роспотребнадзора предупреждает о новом виде мошенничества.

По информации ведомства, некие лица обращаются в различные коммерческие структуры, организации и к частным лицам с просьбой перевести довольно большую сумму денег якобы на покупку медицинского оборудования. Представляются они при этом заместителями руководителя управления Роспотребнадзора по Тверской области.

Подобные попытки "развода на деньги" предпринимались 26 и 27 декабря 2019 года.

Тверской Роспотребнадзор убедительно рекомендует проявлять бдительность, а обо всех случаях попытки мошенничества незамедлительно ставить в известность правоохранительные органы (02) и управление Роспотребнадзора (тел. 8 (4822) 34-22-11).

ИСТОЧНИК KP.RU