2019-12-27T21:22:30+03:00
Общество

Транспортные полицейские Твери нарядились в Дедов Морозов и поздравили детей

Ребятам подарили сладкие подарки и рассказали о безопасности на железной дороге
Виктория ТУШКОВА
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Полицейские деды Морозы и Снегурки побывали на тверском железнодорожном вокзале и в пригородной электричке «Тверь-Бологое». Фото: ЛО МВД России на станции Тверь.Полицейские деды Морозы и Снегурки побывали на тверском железнодорожном вокзале и в пригородной электричке «Тверь-Бологое». Фото: ЛО МВД России на станции Тверь.
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Тверские транспортные полицейские присоединились к ежегодной Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». Первыми они навестили воспитанников Областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Твери.

Сотрудники линейного отдела МВД на станции Тверь поздравили ребят, повели мастер-класс по лепке из японской глины, что очень понравилось ребятам, а ещё подарили сладкие подарки.

В следующий раз полицейские деды Морозы и Снегурки побывали на тверском железнодорожном вокзале и в пригородной электричке «Тверь-Бологое». Сотрудники ЛО МВД на станции Тверь вместе с железнодорожниками провели рейдовые мероприятия, в ходе которых обучили юных пассажиров правилам поведения на железной дороге и поздравили с наступающим Новым годом и Рождеством. Конечно, не обошлось и без сладких подарков.

Праздник в Областном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Фото: ЛО МВД России на станции Тверь.

Праздник в Областном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Фото: ЛО МВД России на станции Тверь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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