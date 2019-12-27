2019-12-27T20:40:52+03:00
Общество

Опубликован график доставки пенсий тверским пенсионерам на январских каникулах

Неработающие пенсионеры получат пенсии своевременно в соответствии с графиками
Виктория ТУШКОВА
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Пенсии в праздники будут доставлять по графикуПенсии в праздники будут доставлять по графикуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Тверском отделении Пенсионного фонда РФ определились с графиком доставки пенсий в новогодние праздники.

30 декабря (в понедельник) досрочно выплатят пенсии и другие социальные выплаты за январь 2020 года пенсионерам, которые получают пенсии через кредитные организации 11 числа. А тем, кто получает пенсии 21 числа, они будут перечислены своевременно.

Отделениями почтовой связи пенсии будут доставляться следующим образом:

Городские почтовые отделения

03.01.2020 – за 3-4 и в отдельных отделениях за 4 января;

04.01.2020 – за 4,5 и в отдельных отделениях за 6,7 января;

06.01.2020 – за 6,7 января и в отдельных отделениях за 8 января;

08.01.2020 – за 8 января

Отделения 5-го класса в зависимости от режима работы

03.01.2020 – за 3,4,5 и в отдельных отделениях за 6,7 января;

04.01.2020 – за 3 (в отдельных отделениях), 4,5 и в отдельных отделениях за 6,7,8 января;

06.01.2020 – за 6,7 и в отдельных отделениях за 8,9 января;

08.01.2020 – за 8,9 января (в отдельных отделениях).

ИСТОЧНИК KP.RU

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