Опубликован график доставки пенсий тверским пенсионерам на январских каникулах
В Тверском отделении Пенсионного фонда РФ определились с графиком доставки пенсий в новогодние праздники.
30 декабря (в понедельник) досрочно выплатят пенсии и другие социальные выплаты за январь 2020 года пенсионерам, которые получают пенсии через кредитные организации 11 числа. А тем, кто получает пенсии 21 числа, они будут перечислены своевременно.
Отделениями почтовой связи пенсии будут доставляться следующим образом:
Городские почтовые отделения
03.01.2020 – за 3-4 и в отдельных отделениях за 4 января;
04.01.2020 – за 4,5 и в отдельных отделениях за 6,7 января;
06.01.2020 – за 6,7 января и в отдельных отделениях за 8 января;
08.01.2020 – за 8 января
Отделения 5-го класса в зависимости от режима работы
03.01.2020 – за 3,4,5 и в отдельных отделениях за 6,7 января;
04.01.2020 – за 3 (в отдельных отделениях), 4,5 и в отдельных отделениях за 6,7,8 января;
06.01.2020 – за 6,7 и в отдельных отделениях за 8,9 января;
08.01.2020 – за 8,9 января (в отдельных отделениях).
ИСТОЧНИК KP.RU