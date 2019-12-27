В Твери состоялось торжественное собрание, посвященное Дню спасателя
27 декабря в Твери состоялось торжественное собрание, посвященное Дню спасателя. Оно прошло в пожарно-спасательной части № 4 ФГКУ "13 отряд федеральной противопожарной службы по Тверской области".
В рамках мероприятия начальник ГУ МЧС России по Тверской области генерал-майор внутренней службы Арсен Григорян вручил особо отличившимся на службе сотрудникам медали, нагрудные знаки, грамоты и дипломы, благодарности.
Медалью МЧС России "За спасение погибающих на водах" был награжден студент Бежецкого промышленно-экономического колледжа Никита Кузьмин. Летом 2019 года молодой человек вытащил из воды тонущего 15-летнего подростка на карьерах в поселке Кирпичный, города Бежецк.
Дипломы и памятные подарки получили участники творческого смотра-конкурса "МЧС России глазами детей".
Также были объявлены победители регионального этапа Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества".
Для гостей была организована выставка современной пожарно-спасательной техники, а также фотовыставка ГУ МЧС России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU