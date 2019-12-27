Муниципалитетам Тверской области вручили ключи от нового спецтранспорта
27 декабря в Твери губернатор Игорь Руденя торжественно вручил представителям муниципалитетов ключи от специального автотранспорта, предназначенного учреждениям образования, здравоохранения, лесной отрасли региона, подразделениям МЧС, волонтёрскому ресурсному центру в сфере безопасности.
Новый транспорт поступил в регион благодаря реализации национальных проектов.
Так, 23 новых современных школьных автобуса («ПАЗ», «КАВЗ», «Газель») переданы в 21 муниципальное образование.
В муниципалитеты отправились 17 машин скорой помощи «Форд Транзит» классов «С» и «В» с современным диагностическим оборудованием.
Для мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов», входящего в национальный проект «Экология», приобретено и передано шесть единиц техники для тушения лесных пожаров, проведения работ по лесовосстановлению и лесоразведению.
Главному управлению МЧС России по Тверской области и аварийно-спасательной службе региона переданы ключи от пяти автомобилей: двух пожарных автоцистерн, двух оперативных автомобилей и автомобиля взрывотехники.
Муниципалитетам Тверской области передали школьные автобусы и спецтехнику Фото: ПТО
Ещё один аварийно-спасательный автомобиль поступит в ресурсный центр по добровольчеству в сфере безопасности.
Сотрудникам подразделений Госавтоинспекции и межмуниципальных отделов полиции Тверской области передали ключи от 41 новой служебной машины.
ИСТОЧНИК KP.RU