Тверской государственный медуниверситет в первой лиге Национального агрегированного рейтинга вузов

СЕГОДНЯ 17:08 2019-12-27T17:10:10+03:00

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Тверской государственный медицинский университет попал в первую лигу Национального агрегированного рейтинга (НАР) среди университетов России.

При составлении данного рейтинга специалисты основываются на анализе восьми других признаваемых рейтингов, которые имеют высокую оценку по принципам публичности и открытости информации, стабильности (должны существовать не менее трёх лет), массовости (должны оценивать не менее сотни вузов) и периодичности.

Тверской государственный медицинский университет получил высокую рейтинговую оценку и находится в первой лиге списка НАР (шкала ранжирования состоит из групп: премьер-лига, первая лига, вторая лига и далее до девятой).

В исследовании представлен анализ достижений 721 вуза России, а в первую лигу попали только 38 вузов.

ИСТОЧНИК KP.RU