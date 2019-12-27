2019-12-27T17:10:10+03:00
Общество

Тверской государственный медуниверситет в первой лиге Национального агрегированного рейтинга вузов

В первую лигу попали только 38 вузов
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Тверской государственный медицинский университет в первой лиге рейтинга НАР.Тверской государственный медицинский университет в первой лиге рейтинга НАР.Фото: Александр МИЛКУС
Изменить размер текста:

Тверской государственный медицинский университет попал в первую лигу Национального агрегированного рейтинга (НАР) среди университетов России.

При составлении данного рейтинга специалисты основываются на анализе восьми других признаваемых рейтингов, которые имеют высокую оценку по принципам публичности и открытости информации, стабильности (должны существовать не менее трёх лет), массовости (должны оценивать не менее сотни вузов) и периодичности.

Тверской государственный медицинский университет получил высокую рейтинговую оценку и находится в первой лиге списка НАР (шкала ранжирования состоит из групп: премьер-лига, первая лига, вторая лига и далее до девятой).

В исследовании представлен анализ достижений 721 вуза России, а в первую лигу попали только 38 вузов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери состоялось торжественное собрание, посвященное Дню спасателя
Муниципалитетам Тверской области вручили ключи от нового спецтранспорта
Тверской государственный медуниверситет в первой лиге Национального агрегированного рейтинга вузов
В Твери догхантеры устроили массовую травлю собак
В Тверской области водитель на "Волге" задавил лежащего на дороге пешехода
Губернатор Игорь Руденя поздравил ветеранов Тверской области с наступающим Новым годом
"Контроль трезвости" покажет, кто выпил и сел за руль в Тверской области
Госавтоинспекция Тверской области опубликовала график работы в праздничные дни
В ДТП в Тверской области пострадали три человека
В Твери ищут пропавшую женщину в сером пальто
Собственник забросил и не использует по назначению сельхозугодья в Тверской области
В Тверской области гранатами и хурмой торговали с нарушениями
На полигоне "Славное" под Тверью начала работу новая линия мусоросортировочного комплекса
По настоянию прокуратуры в детском саду в Тверской области установят видеонаблюдение
Семейную пару задержали за сбыт наркотиков в Твери
На улице Паши Савельевой в Твери сбили пешехода
В Тверской области водитель отвлекся от дороги и снес шлагбаум
Жители Твери пожаловались на шумный бар на проспекте Победы
В Тверской области уклонист от армии оштрафован на 20 тысяч рублей
Брошенную "Волгу" уберут с набережной Афанасия Никитина в Твери
Туман вновь окутал Тверскую область
Уютная выставка «Подарки, милые сердцу», посвященная Новому году, работает в Тверском императорском дворце
Дом поэзии Андрея Дементьева в Твери приглашает на 3D Новогодний квест
На новую детскую площадку в одном из тверских дворов к детям пожаловал Дед Мороз
Новый торговый павильон на остановке "Вагонзавод" в Твери почти готов
Митрополит Тверской и Кашинский Савва совершил праздничное богослужение в ИК-1
На "Рождественской ярмарке" в Твери гостей ждут мастер-классы и Дед Мороз со Снегурочкой