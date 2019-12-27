В Твери догхантеры устроили массовую травлю собак

СЕГОДНЯ 15:32 2019-12-27T15:32:37+03:00

Во вдоре одного из домов хозяева животных нашли отравленную ливерную колбасу

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О том, что в микрорайоне "Южный" в Твери кто-то умышленно травит собак, стало известно вечером 24 декабря. Сообщения об этом появились в "Инициативной группе по защите животных г. Тверь".

Отравленной оказалась еда, которую домашние питомцы, гуляя с хозяевами, съели на улице.

На сегодня известно о трёх пострадавших собаках. Две из них выжили, но продолжают находиться под наблюдением, а третью спасти не удалось.

Хозяйка выжившей собаки отправилась на место прогулки и нашла там разбросанную ливерную колбасу с отравой.

Отрава была спрятана в колбасе Фото: Зина Нехаева

- Врачи клиники объяснили, что причина отравления – изониазид - установлена косвенно: животные имели определённые схожие симптомы и ответили на специфическую терапию, - пишет ТИА.

Получается, что отрава действительно была в колбасе.

Зоозащитники просят хозяев быть внимательнее во время прогулки с питомцами.

Первая помощь животному при отравлении Фото: vk.com/ "Инициативная группа по защите животных г. Тверь"

ИСТОЧНИК KP.RU