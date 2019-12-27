В Твери догхантеры устроили массовую травлю собак
О том, что в микрорайоне "Южный" в Твери кто-то умышленно травит собак, стало известно вечером 24 декабря. Сообщения об этом появились в "Инициативной группе по защите животных г. Тверь".
Отравленной оказалась еда, которую домашние питомцы, гуляя с хозяевами, съели на улице.
На сегодня известно о трёх пострадавших собаках. Две из них выжили, но продолжают находиться под наблюдением, а третью спасти не удалось.
Хозяйка выжившей собаки отправилась на место прогулки и нашла там разбросанную ливерную колбасу с отравой.
Отрава была спрятана в колбасе Фото: Зина Нехаева
- Врачи клиники объяснили, что причина отравления – изониазид - установлена косвенно: животные имели определённые схожие симптомы и ответили на специфическую терапию, - пишет ТИА.
Получается, что отрава действительно была в колбасе.
Зоозащитники просят хозяев быть внимательнее во время прогулки с питомцами.
Первая помощь животному при отравлении Фото: vk.com/ "Инициативная группа по защите животных г. Тверь"
ИСТОЧНИК KP.RU