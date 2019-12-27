2019-12-27T14:54:10+03:00
Общество

Губернатор Игорь Руденя поздравил ветеранов Тверской области с наступающим Новым годом

Традиционная встреча прошла в правительстве региона
Ольга ТРОФИМОВА
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В дружественной атмосфере за чашкой чая обсуждались вопросы, которые волнуют ветеранов Фото: ПТОВ дружественной атмосфере за чашкой чая обсуждались вопросы, которые волнуют ветеранов Фото: ПТО
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27 декабря в правительстве Тверской области состоялась традиционная предновогодняя встреча губернатора Игоря Рудени с ветеранами Великой Отечественной войны.

В дружественной атмосфере за чашкой чая собравшиеся обсудили подготовку к главному событию 2020-го года - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Для нас наступающий год очень важен. Уверен, что 9 мая 2020 года будет одним из лучших дней в нашей жизни, - сказал ветеран Спартак Сычёв.

Поговорили собравшиеся и о сохранении в Верхневолжье воинских захоронений, монументов. Сейчас их приводят в порядок. Также шла речь о медицинском обслуживании ветеранов, вопросах демографии, благоустройстве городов и районов, развитии инфраструктуры, дорогах.

В завершении разговора Игорь Руденя поздравил ветеранов с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым и пожелал им крепкого здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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