"Контроль трезвости" покажет, кто выпил и сел за руль в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:42 2019-12-27T14:42:55+03:00

Профилактический рейд пройдет с 27 по 29 декабря

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В Тверской области в рамках мероприятия "Контроль трезвости" госавтоинспекторы будут ловить пьяных водителей.

Рейд пройдет с 27 по 29 декабря с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий и предотвращения участия в авария водителей с признаками алкогольного и наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям Верхневолжья с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Позвонить можно по телефонам дежурной части: "02" или "102" с мобильного телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU