"Контроль трезвости" покажет, кто выпил и сел за руль в Тверской области
В Тверской области в рамках мероприятия "Контроль трезвости" госавтоинспекторы будут ловить пьяных водителей.
Рейд пройдет с 27 по 29 декабря с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий и предотвращения участия в авария водителей с признаками алкогольного и наркотического опьянения.
Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям Верхневолжья с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.
Позвонить можно по телефонам дежурной части: "02" или "102" с мобильного телефона.
ИСТОЧНИК KP.RU