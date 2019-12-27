Госавтоинспекция Тверской области опубликовала график работы в праздничные дни
Подразделения будут работать 4 и 9 января
Госавтоинспекция Тверской области опубликовала график работы в праздничные дниФото: Кирилл ЧАЩИН
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Госавтоинспекция Тверской области публикует график работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД в новогодние праздники. 31 декабря 2019 года подразделения ГИБДД работают по сокращенному дню с 8:00 утра до 15:00.
В период новогодних выходных МРЭО будут работать 4 и 9 января 2020 года с 8:00 утра до 20:00 вечера. 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 января - выходные дни.
Так, что если вы в период новогодних каникул решили снять или поставить на учет свой автомобиль, обратите внимание на режим работы подразделения.
ИСТОЧНИК KP.RU