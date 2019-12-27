В ДТП в Тверской области пострадали три человека

СЕГОДНЯ 13:37 2019-12-27T13:37:47+03:00

В ДТП пострадали три человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Утром, 27 декабря, на автодороге Клетино-Дубна в Кимрском районе столкнулись два автомобиля. О случившемся сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

22-летняя девушка, управляя автомобилем "Киа Серато", врезалась в "Ваз-2105".

В результате аварии пострадали три человека. Тяжесть полученных травм и обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU