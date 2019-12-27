В ДТП в Тверской области пострадали три человека
Авария произошла в Кимрском районе
В ДТП пострадали три человекаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
Утром, 27 декабря, на автодороге Клетино-Дубна в Кимрском районе столкнулись два автомобиля. О случившемся сообщили в УГИБДД России по Тверской области.
22-летняя девушка, управляя автомобилем "Киа Серато", врезалась в "Ваз-2105".
В результате аварии пострадали три человека. Тяжесть полученных травм и обстоятельства ДТП устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU