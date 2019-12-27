В Твери ищут пропавшую женщину в сером пальто

СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-27T13:25:02+03:00

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Зорина Юлия Геннадьевна, 1974 года рождения, ушла из дома на улице Тамары Ильиной 11 декабря и до сих пор не вернулась. В каком направлении ушла женщина неизвестно. Ориентировка на ее поиск появилась в сообществе "ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область" в соцсети.

Пропавшая ростом 165 см, стрижена под каре, глаза зеленые. Была одета в серое пальто, свитер, черные джинсы, черные лакированные сапоги и серую вязаную шапку.

Особые приметы: оттопырено правое ухо и нет передних зубов.

Женщина может нуждаться в медицинской помощи. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить по тел.: 8(915)714-67-35, 8(910)646-34-34 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU