Собственник забросил и не использует по назначению сельхозугодья в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:16 2019-12-27T13:16:47+03:00

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В декабре 2019 года специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области провели внеплановую выездную проверку и осмотрели семь земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в районе деревень Волок, Ботало и Быстри Андреапольского района Тверской области.

Ранее собственнику данных участков - гражданину РФ - было выдано предписание о приведении земель, которые зарастают сорной травой и деревьями, в надлежащее состояние. Однако, он его не исполнил. Следы сельскохозяйственной деятельности отсутствуют на всех участках.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении. В случае неисполнения, ему грозит крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU