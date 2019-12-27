Собственник забросил и не использует по назначению сельхозугодья в Тверской области
В декабре 2019 года специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области провели внеплановую выездную проверку и осмотрели семь земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в районе деревень Волок, Ботало и Быстри Андреапольского района Тверской области.
Ранее собственнику данных участков - гражданину РФ - было выдано предписание о приведении земель, которые зарастают сорной травой и деревьями, в надлежащее состояние. Однако, он его не исполнил. Следы сельскохозяйственной деятельности отсутствуют на всех участках.
В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении. В случае неисполнения, ему грозит крупный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU