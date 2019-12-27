В Тверской области гранатами и хурмой торговали с нарушениями

СЕГОДНЯ 13:09 2019-12-27T13:09:55+03:00

Гранатами и хурмой торговали с нарушениями Фото: Мария ЛЕНЦ

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Нарушения обязательных требований законодательства в области карантина растений выявили сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке в Вышнем Волочке.

В ходе рейда установлено, что граждане осуществляли реализацию партии гранатов и хурмы, поступивших из Республики Азербайджан, не уведомив о доставке данной подкарантинной продукции Управление Россельхознадзора по Тверской области

За нарушение требований Федерального закона "О карантине растений" недобросовестные продавцы привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU