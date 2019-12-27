На полигоне "Славное" под Тверью начала работу новая линия мусоросортировочного комплекса

СЕГОДНЯ 12:58 2019-12-27T12:58:30+03:00

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Работа по модернизации системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами ведётся в регионе по национальному проекту "Экология".

В рамках проекта на мусоросортировочной линии полигона "Славное" увеличено количество сортировочных постов, установлено современное оборудование сепарации органической фракции, модернизирована система выгрузки остатков после сортировки. С запуском новой линии мощность сортировочного комплекса возрастет до 100 тыс тонн в год.

В декабре на въезде на предприятие было установлено видеонаблюдение, чтобы фиксировать какие машины въезжают и выезжают с полигона.

Также в регионе началось масштабное обновление контейнеров на местах сбора ТКО. Их установка стартовала с Пролетарского и Центрального районов Твери. ПО информации регионального правительства, на площадках для сбора ТКО уже размещено 820 новых контейнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU