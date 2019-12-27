По настоянию прокуратуры в детском саду в Тверской области установят видеонаблюдение
Безопасность в детском саду "Родничок" в Сандовском районе Тверской области проверила прокуратура и установила, что один из корпусов не оборудован системой видеонаблюдения.
Это не позволяет обеспечить безопасность дошкольного учреждения в части постоянного контроля за лицами, которые посещают учреждение, а также предупреждения совершения террористических актов и чрезвычайных ситуаций.
Прокурор обратился в суд с требованиями обязать бюджетное учреждение установить систему видеонаблюдения, которое рассмотрено и удовлетворено.
Решение суда не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU