По настоянию прокуратуры в детском саду в Тверской области установят видеонаблюдение

СЕГОДНЯ 12:20 2019-12-27T12:20:55+03:00

В детском саду не соблюдались меры безопасности Фото: Мария ЛЕНЦ

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Безопасность в детском саду "Родничок" в Сандовском районе Тверской области проверила прокуратура и установила, что один из корпусов не оборудован системой видеонаблюдения.

Это не позволяет обеспечить безопасность дошкольного учреждения в части постоянного контроля за лицами, которые посещают учреждение, а также предупреждения совершения террористических актов и чрезвычайных ситуаций.

Прокурор обратился в суд с требованиями обязать бюджетное учреждение установить систему видеонаблюдения, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU