Семейную пару задержали за сбыт наркотиков в Твери

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-27T12:09:43+03:00

За распространение наркотиков семейная пара может отправиться в тюрьму на 20 лет Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Изменить размер текста: A A

По подозрению в сбыте наркотиков сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области в Московском районе задержана семейная пара в возрасте 34 и 36 лет.

Подозреваемые передвигались на автомобиле, в котором при обыске оперативники обнаружили 12 полимерных свертков с веществом, которое согласно исследованию ЭКЦ является "тяжелым" наркотиком общей массой 21,57 грамма.

При себе у одного из злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли три свёртка с наркотическим средством, еще три свертка обнаружены в тайниках. По данным оперативников, фигуранты планировали распространять наркотик на территории города Твери бесконтактным способом посредством "закладок".

Злоумышленники арестованы. Возбуждено уголовное дело. За распространение наркотиков им грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU