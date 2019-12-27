На улице Паши Савельевой в Твери сбили пешехода
Угрозы жизни пострадавшего нет
На улице Паши Савельевой в Твери сбили пешехода Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Паши Савельевой в Твери 27 декабря.
47-летний водитель, управляя автомобилем "Фольцваген Гольф", наехал на пешехода, который переходил проезжую часть слева на право по ходу движения автомобиля.
В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что водитель трезвый, угрозы жизни пешехода нет.
ИСТОЧНИК KP.RU