СЕГОДНЯ 12:00 2019-12-27T12:00:58+03:00

На улице Паши Савельевой в Твери сбили пешехода Фото: УГИБДД России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Паши Савельевой в Твери 27 декабря.

47-летний водитель, управляя автомобилем "Фольцваген Гольф", наехал на пешехода, который переходил проезжую часть слева на право по ходу движения автомобиля.

В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что водитель трезвый, угрозы жизни пешехода нет.

ИСТОЧНИК KP.RU