В Тверской области водитель отвлекся от дороги и снес шлагбаум

СЕГОДНЯ 10:34 2019-12-27T10:34:03+03:00

Водитель отвлекся от дороги и попал в ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла утром, 27 декабря, в деревне Ордино, Старицкого района.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 36-летний водитель, управляя автомобилем "Шевроле Лачетти", съехал с дороги и врезался в опору шлагбаума.

На момент прибытия госавтоинспектора, пострадавший водитель был доставлен в больницу. Позже он сообщил, что ДТП произошло, потому что он отвлекся от управления автомобилем. Признаков алкогольного опьянения у пострадавшего нет.

ИСТОЧНИК KP.RU