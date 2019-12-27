В Тверской области водитель отвлекся от дороги и снес шлагбаум
С травмами пострадавший госпитализирован
Водитель отвлекся от дороги и попал в ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла утром, 27 декабря, в деревне Ордино, Старицкого района.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 36-летний водитель, управляя автомобилем "Шевроле Лачетти", съехал с дороги и врезался в опору шлагбаума.
На момент прибытия госавтоинспектора, пострадавший водитель был доставлен в больницу. Позже он сообщил, что ДТП произошло, потому что он отвлекся от управления автомобилем. Признаков алкогольного опьянения у пострадавшего нет.
ИСТОЧНИК KP.RU