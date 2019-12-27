Жители Твери пожаловались на шумный бар на проспекте Победы

СЕГОДНЯ 10:09 2019-12-27T10:09:07+03:00

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В прокуратуру Московского района Твери обратились местные жители. Жильцы окрестных домов пожаловались, что бар, расположенный в доме 39/43, работает с нарушениями. Заведение расположено в жилом доме и в ночное время в нем шумно.

Кроме того, в баре не соблюдаются требования санитарно-эпидемиологического законодательства, порядок розничной продажи алкогольной продукции.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что в помещении, где проводится реализация готовой продукции, розлив алкогольных напитков и пива, не оборудована умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды для мытья рук бармена, отсутствуют условия для мытья кухонной посуды и производственного инвентаря, у одного из барменов не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация по специальности работника торговли общественного питания, персонал работает без санитарной одежды.

В подсобных помещениях бара электропровода с видимыми нарушениями изоляции; не обеспечено выполнение на объекте требований об ограничении курения табака; огнетушители находятся в неисправном состоянии; помещение подвала не оборудовано системой дымоудаления.

Также выявлено нарушение правил учета продажи алкогольной продукции.

- По результатам проверки прокуратурой района вынесены пять постановлений об административных правонарушениях, которые рассмотрены и удовлетворены. Виновные лица оштрафованы на общую сумму 85 тыс. рублей, - сообщили в областной прокуратуре.

Вместе с тем, в суд направлено исковое заявление об обязании устранить нарушения федерального законодательства, установить режим работы заведения в будние и выходные дни, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU