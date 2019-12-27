Брошенную "Волгу" уберут с набережной Афанасия Никитина в Твери
Автомобиль "ГАЗ 3110" белого цвета был обнаружен на набережной Афанасия Никитина в Твери и осмотрен представителем администрации Заволжского района 24 декабря.
Легковушка находится в заброшенном состоянии, поэтому по закону ее необходимо эвакуировать с городской улицы. Уведомление об этом размещено на сайте администрации Твери.
В течение 30 дней собственник может убрать авто самостоятельно - эвакуировать или утилизировать. В противном случае "Волгу" эвакуируют принудительно и отправят в утиль. При этом средства, потраченные администрацией, владельцу придется возместить.
ИСТОЧНИК KP.RU