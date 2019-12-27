2019-12-27T09:44:54+03:00
Общество

Брошенную "Волгу" уберут с набережной Афанасия Никитина в Твери

У собственника есть 30 дней, чтобы эвакуировать авто самостоятельно
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Автомобиль эвакуируют принудительно, если его владелец не найдется Фото: администрация ТвериАвтомобиль эвакуируют принудительно, если его владелец не найдется Фото: администрация Твери
Изменить размер текста:

Автомобиль "ГАЗ 3110" белого цвета был обнаружен на набережной Афанасия Никитина в Твери и осмотрен представителем администрации Заволжского района 24 декабря.

Легковушка находится в заброшенном состоянии, поэтому по закону ее необходимо эвакуировать с городской улицы. Уведомление об этом размещено на сайте администрации Твери.

В течение 30 дней собственник может убрать авто самостоятельно - эвакуировать или утилизировать. В противном случае "Волгу" эвакуируют принудительно и отправят в утиль. При этом средства, потраченные администрацией, владельцу придется возместить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24