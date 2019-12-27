Брошенную "Волгу" уберут с набережной Афанасия Никитина в Твери

СЕГОДНЯ 09:43 2019-12-27T09:44:54+03:00

Автомобиль эвакуируют принудительно, если его владелец не найдется Фото: администрация Твери

У собственника есть 30 дней, чтобы эвакуировать авто самостоятельно

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Автомобиль "ГАЗ 3110" белого цвета был обнаружен на набережной Афанасия Никитина в Твери и осмотрен представителем администрации Заволжского района 24 декабря.

Легковушка находится в заброшенном состоянии, поэтому по закону ее необходимо эвакуировать с городской улицы. Уведомление об этом размещено на сайте администрации Твери.

В течение 30 дней собственник может убрать авто самостоятельно - эвакуировать или утилизировать. В противном случае "Волгу" эвакуируют принудительно и отправят в утиль. При этом средства, потраченные администрацией, владельцу придется возместить.

ИСТОЧНИК KP.RU