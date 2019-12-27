Туман вновь окутал Тверскую область

СЕГОДНЯ 09:28 2019-12-27T09:28:23+03:00

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Вот уже несколько дней Тверская область пребывает в туманной дымке. И если в городе это не так ощутимо, то стоит выехать за окраину, как видимость на дрогах заметно снижается.

Накануне, 26 декабря, ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, вновь предупредило жителей региона о неблагоприятных погодных явлениях.

- В течение суток 27 декабря в отдельных районах Тверской области сохранится туман с видимостью 300-800 м, - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой о соблюдении правил. И напоминают, что при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость.

По возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.

ИСТОЧНИК KP.RU