2019-12-26T23:24:17+03:00
Звезды

Дом поэзии Андрея Дементьева в Твери приглашает на 3D Новогодний квест

Спасти Снегурочку помогут знание литературы и современные технологии
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Знание литературы и современные технологии помогут спасти Снегурочку от вредной старушки Шапокляк. Фото: Дом поэзии Андрея ДементьеваЗнание литературы и современные технологии помогут спасти Снегурочку от вредной старушки Шапокляк. Фото: Дом поэзии Андрея Дементьева
Изменить размер текста:

Только два дня! В дни школьных каникул 4 и 6 января в 14:00 Дом поэзии Андрея Дементьева в Твери приглашает на современный Новогодний квест «В поэтическом царстве, в 3Dевятом государстве»!

- Наша программа – это сочетание приятного с полезным: игры на сообразительность и смекалку + расширение кругозора. Знание литературы и современные технологии помогут не только спасти Снегурочку от вредной старушки Шапокляк, но и выполнить всевозможные творческие задания, а озорная Пеппи Длинный чулок сделает праздник весёлым и запоминающимся! - рассказывают организаторы.

Из плюсов программы - камерная обстановка, индивидуальный подход к каждому гостю и домашняя атмосфера праздника. А памятные подарки, танцы у ёлки и чаепитие дополнят впечатления от посещения «Дома поэзии Андрея Дементьева». 6+

Взрослые сопровождающие – бесплатно!

Предварительная запись по тел. 777-837, 8-980-639-13-00.

Адрес: ул. Андрея Дементьева, д. 18/20.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уютная выставка «Подарки, милые сердцу», посвященная Новому году, работает в Тверском императорском дворце
Дом поэзии Андрея Дементьева в Твери приглашает на 3D Новогодний квест
На новую детскую площадку в одном из тверских дворов к детям пожаловал Дед Мороз
Новый торговый павильон на остановке "Вагонзавод" в Твери почти готов
Митрополит Тверской и Кашинский Савва совершил праздничное богослужение в ИК-1
На "Рождественской ярмарке" в Твери гостей ждут мастер-классы и Дед Мороз со Снегурочкой
На одной из улиц Твери полицейские задержали наркоторговца
В Твери водитель перепутал педали на авто и сбил пешехода
На заседании Госсовета РФ губернатор Тверской области поддержал инициативу улучшения жизни звероводов
Беспокоимся, но в меру: Тверская область на 49-м месте в «рейтинге встревоженности» регионов
В Твери разыскивают очевидцев ДТП на улице Советской
В Тверской области девять водителей оштрафованы за нарушение правил перевозки детей
В куриных котлетах, произведенных в Тверской области, нашли кишечную палочку
В Тверской области Вышневолоцкий путепровод в январе закроют на реконструкцию
В одном из кафе Тверской области посетитель лишился телефона
Полицейские в Тверской области ликвидировали нарколабораторию
В Твери следователи выясняют обстоятельства выпадения из маршрутки пожилой женщины
Двое молодых людей в Тверской области обокрали хозпостройку на сто тысяч рублей
Форвард из Твери Илья Ковальчук за 2019 год заработал 8,3 миллионов долларов
Покормите птиц и получите приз: в Тверской области стартовал конкурс кормушек
Администрацию в Тверской области оштрафовали за несвоевременное рассмотрение обращений граждан
Школу в Тверской области обязали убрать с территории опасные для экологии и учащихся элементы декора
Более 1200 полицейских будут охранять общественный порядок в период новогодних праздников в Тверской области
В Твери столкнулись иномарка и "скорая помощь"
Пенсионерка получила травмы, упав в автобусе в Твери
В Твери перекроют площадь Михаила Тверского и улицу Андрея Дементьева