Дом поэзии Андрея Дементьева в Твери приглашает на 3D Новогодний квест

26 Дек. 23:16 2019-12-26T23:24:17+03:00

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Только два дня! В дни школьных каникул 4 и 6 января в 14:00 Дом поэзии Андрея Дементьева в Твери приглашает на современный Новогодний квест «В поэтическом царстве, в 3Dевятом государстве»!

- Наша программа – это сочетание приятного с полезным: игры на сообразительность и смекалку + расширение кругозора. Знание литературы и современные технологии помогут не только спасти Снегурочку от вредной старушки Шапокляк, но и выполнить всевозможные творческие задания, а озорная Пеппи Длинный чулок сделает праздник весёлым и запоминающимся! - рассказывают организаторы.

Из плюсов программы - камерная обстановка, индивидуальный подход к каждому гостю и домашняя атмосфера праздника. А памятные подарки, танцы у ёлки и чаепитие дополнят впечатления от посещения «Дома поэзии Андрея Дементьева». 6+

Взрослые сопровождающие – бесплатно!

Предварительная запись по тел. 777-837, 8-980-639-13-00.

Адрес: ул. Андрея Дементьева, д. 18/20.

ИСТОЧНИК KP.RU