На новую детскую площадку в одном из тверских дворов к детям пожаловал Дед Мороз
В четверг, 26 декабря, во дворе № 99 по Октябрьскому проспекту состоялся новогодний праздник с хороводом, конкурсами и песнями.
Его решили организовать сами жильцы, в чём их поддержала администрация Московского района. Идея пригласить во двор Деда Мороза и Снегурочку возникла, когда жители двора праздновали открытие детского городка, созданного по Программе поддержки местных инициатив.
В конце торжества Дед Мороз вручил детям подарки, а они, в свою очередь, пообещали весь год себя хорошо вести.
Такие праздники по инициативе жителей проходят и в других районах города, сообщает администрация Твери.
Праздник на Октябрьском проспекте, 99. Фото: администрация Твери
ИСТОЧНИК KP.RU