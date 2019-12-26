2019-12-26T22:23:08+03:00
Общество

На новую детскую площадку в одном из тверских дворов к детям пожаловал Дед Мороз

Праздник прошёл весело
Виктория ТУШКОВА
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Праздник на Октябрьском проспекте, 99. Фото: администрация ТвериПраздник на Октябрьском проспекте, 99. Фото: администрация Твери
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В четверг, 26 декабря, во дворе № 99 по Октябрьскому проспекту состоялся новогодний праздник с хороводом, конкурсами и песнями.

Его решили организовать сами жильцы, в чём их поддержала администрация Московского района. Идея пригласить во двор Деда Мороза и Снегурочку возникла, когда жители двора праздновали открытие детского городка, созданного по Программе поддержки местных инициатив.

В конце торжества Дед Мороз вручил детям подарки, а они, в свою очередь, пообещали весь год себя хорошо вести.

Такие праздники по инициативе жителей проходят и в других районах города, сообщает администрация Твери.

Праздник на Октябрьском проспекте, 99. Фото: администрация Твери

Праздник на Октябрьском проспекте, 99. Фото: администрация Твери

ИСТОЧНИК KP.RU

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