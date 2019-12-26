Новый торговый павильон на остановке "Вагонзавод" в Твери почти готов

СЕГОДНЯ 22:06 2019-12-26T22:07:32+03:00

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На остановке «Вагонзавод» в Твери завершаются работы по строительству крытого торгового павильона, сообщает городская администрация.

Павильон площадью около 400 квадратных метров начали оборудовать в ноябре. Он будет разделён на две части. В одной расположатся оборудованные торговые места, а другая будет пустой, там предприниматели смогут установить собственные торговые объекты.

Работы по возведению павильона близятся к финалу. Заканчивается облицовке фасада, в ближайшие дни будет успановлена крыша из поликарбоната, объединяющая обе части.

Поблизости будет отремонтирован тротуар. По информации администрации Твери, о финансировании этих работ есть договорённость с внебюджетными источниками.

В дальнейшем меры по изменению внешнего вида городских ярмарок планируется продолжить.

ИСТОЧНИК KP.RU