2019-12-26T22:07:32+03:00
Общество

Новый торговый павильон на остановке "Вагонзавод" в Твери почти готов

Виктория ТУШКОВА
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Новый павильон. Фото: администрация ТвериНовый павильон. Фото: администрация Твери
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На остановке «Вагонзавод» в Твери завершаются работы по строительству крытого торгового павильона, сообщает городская администрация.

Павильон площадью около 400 квадратных метров начали оборудовать в ноябре. Он будет разделён на две части. В одной расположатся оборудованные торговые места, а другая будет пустой, там предприниматели смогут установить собственные торговые объекты.

Работы по возведению павильона близятся к финалу. Заканчивается облицовке фасада, в ближайшие дни будет успановлена крыша из поликарбоната, объединяющая обе части.

Поблизости будет отремонтирован тротуар. По информации администрации Твери, о финансировании этих работ есть договорённость с внебюджетными источниками.

В дальнейшем меры по изменению внешнего вида городских ярмарок планируется продолжить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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