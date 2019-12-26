СЕГОДНЯ 21:11 2019-12-26T21:11:40+03:00

Митрополит Тверской и Кашинский Савва совершил праздничное богослужение в ИК-1 Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской области

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Храм в исправительной колонии № 1 УФСИН России по Тверской области освящен именем святителя Спиридона Тримифунтского. По случаю престольного праздника, 25 декабря, в храме колонии митрополит Тверской и Кашинский Савва совершил божественную литургию.

Ему сослужили благочинный Конаковского округа протоиерей Валерий Ильин, помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Михаил Беляев и другие священнослужители.

На богослужении присутствовало руководство УФСИН России по Тверской области, члены Общественного совета при УФСИН, осужденные православной общины учреждения.

После службы в помещении актового зала школы ИК-1 состоялась беседа митрополита с осужденными. В подарок от общины владыка получил портрет Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, написанный колонийским художником, а также они исполнили кант "Царица небесная".

ИСТОЧНИК KP.RU