На "Рождественской ярмарке" в Твери гостей ждут мастер-классы и Дед Мороз со Снегурочкой
Торговые ряды будут работать до 7 января
Рождественская ярмарка в Твери продолжит работу до 7 января Фото: администрация Твери
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В Твери на улице Трёхсвятской продолжает работу "Рождественская ярмарка". В преддверии нового года гости и жители Твери смогут не только прогуляться вдоль торговых рядов, но и развлечься.
28 декабря, в 12:00 на ярмарке начнутся мастер-классы и настольные игры.
29 декабря с 12:00 начнётся анимационная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.
Напомним, ярмарка работает ежедневно, кроме 1 января, в будние дни с 11:00 до 20:00, в выходные до 21:00.
В новогодние каникулы, начиная со 2 января, посетителей ждут разнообразные мероприятия. Следите за новостями.
ИСТОЧНИК KP.RU