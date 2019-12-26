В Твери водитель перепутал педали на авто и сбил пешехода
У пострадавшей - травмы средней тяжести
В Твери водитель перепутал педали и сбил пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 26 декабря, на улице Мусоргского, в районе дома №20/27, в Твери.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля "Сузуки" наехал на женщину-пешехода.
Сам водитель пояснил, что перепутал педали на авто. Женщина получила травмы средней тяжести и была доставлена в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU