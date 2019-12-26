На заседании Госсовета РФ губернатор Тверской области поддержал инициативу улучшения жизни звероводов

СЕГОДНЯ 17:53 2019-12-26T17:53:05+03:00

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26 декабря Президент России Владимир Путин провёл в Кремле заседание Государственного совета Российской Федерации. На повестке дня: «Государственная аграрная политика – эффективное сельскохозяйственное производство и развитие сельских территорий».

В заседании принял участие глава Верхневолжья Игорь Руденя.

Как сообщается в официальном релизе пресс-службы областного правительства, Игорь Руденя совместно с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым выступили с инициативой по поддержке крупных звероводов и снижении для них ставки НДС до уровня 10 % .

-У нас в Тверской области выращивается и соболь и норка и другие виды, если мы не установим эту ставку, то потеряем эффективность целой отрасли и проиграем по реализации продукции нашим конкурентам. Владимир Владимирович, я прошу Вас дать такое поручение Минфину, мы готовы представить экономические обоснования, - сказал Игорь Руденя. Владимир Путин поручил представить документы.

В настоящее время в регионе звероводство хорошо развивается. Основные виды разводимых зверей в регионе – норка, соболь, хорь, лисица, шиншилла. Верхневолжье - единственный регион в стране, где сохранились предприятия системы Зверопрома СССР.

В ходе заседания также обсуждалось вопросы, связанные с агроэкспортом, подготовкой кадров для АПК и пр.

ИСТОЧНИК KP.RU