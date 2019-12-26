2019-12-26T17:51:15+03:00
Общество

Беспокоимся, но в меру: Тверская область на 49-м месте в «рейтинге встревоженности» регионов

Текущей ситуацией мы обеспокоены не чрезмерно, считают специалисты
Виктория ТУШКОВА
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Верхневолжье посчитали достаточно уравновешенным субъектом РФ.Верхневолжье посчитали достаточно уравновешенным субъектом РФ.Фото: Иван ВИСЛОВ
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К различным «страшилкам» и негативным новостям в СМИ и соцсетях жители Тверской области относятся уравновешенно. Такой вывод можно сделать из любопытного исследования — «Национального индекса тревожности — 2019», в котором наш регион занял 49-е место.

Рейтинг составили эксперты «Компании развития общественных связей» (КРОС). Для каждого региона они вычислили «индекс тревожности». Он показывает уровень восприимчивости жителей к всевозможным фобиям и тревожным темам, всплывавшим в социальных медиа на протяжении 2019 года.

Аналитики объединили регионы в три группы: встревоженные, уравновешенные и невозмутимые.

Самыми встревоженными регионами оказались Москва, Архангельская область и Санкт-Петербург. Самыми невозмутимыми — Чечня, Северная Осетия и Ингушетия.

Что касается группы, в которую попала Тверская область, то, согласно описательной части исследования, такие регионы отличает «в меру здоровая обеспокоенность в связи с текущей ситуацией, которая, однако, не выходит за пределы нормы».

Из наших регионов-соседей в эту же группу попали Вологодская, Псковская и Смоленская области. Московская область — в списке встревоженных регионов. Их жители «наиболее остро реагируют на любые потенциально тревожные события».

Новгородская же область оказалась среди невозмутимых регионов, чьих жителей «отличает практически полное отсутствие включённости в федеральную повестку и крайне низкий уровень тревожности по тем фобиям, что волновали всех».

Ещё одного нашего соседа, Ярославскую область, в рейтинге, обнаружить почему-то не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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