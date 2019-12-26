В Тверской области девять водителей оштрафованы за нарушение правил перевозки детей
23 декабря автоинспекторы вблизи образовательных учреждений города Конаково Тверской области провели профилактический рейд "Автокресло – детям!".
В ходе мероприятия к административной ответственности были привлечены девять водителей, нарушившие правила перевозки детей до 12 лет.
- В основном у недисциплинированных водителей дети в салоне автомобиля находились рядом с автокреслом, которое не зафиксировано соответствующим образом и не обеспечивает безопасность при перевозке, - сообщают в региональной Госавтоинспекции.
В качестве оправдания водители отвечали, что им нужно было доехать из соседнего двора или кресло находится в другом автомобиле.
Каждый из нарушителей оштрафован на три тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU