В Тверской области девять водителей оштрафованы за нарушение правил перевозки детей

СЕГОДНЯ 16:14 2019-12-26T16:14:14+03:00

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23 декабря автоинспекторы вблизи образовательных учреждений города Конаково Тверской области провели профилактический рейд "Автокресло – детям!".

В ходе мероприятия к административной ответственности были привлечены девять водителей, нарушившие правила перевозки детей до 12 лет.

- В основном у недисциплинированных водителей дети в салоне автомобиля находились рядом с автокреслом, которое не зафиксировано соответствующим образом и не обеспечивает безопасность при перевозке, - сообщают в региональной Госавтоинспекции.

В качестве оправдания водители отвечали, что им нужно было доехать из соседнего двора или кресло находится в другом автомобиле.

Каждый из нарушителей оштрафован на три тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU