2019-12-26T15:33:26+03:00
Общество

В куриных котлетах, произведенных в Тверской области, нашли кишечную палочку

Проверку провели специалисты Россельхознадзора
Ольга ТРОФИМОВА
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Котлеты с кишечной палочкой нашли на предприятии в Тверской областиКотлеты с кишечной палочкой нашли на предприятии в Тверской областиФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Проверка прошла на одном из мясоперерабатывающих предприятий Верхневолжья. Инспекторами отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области были отобраны пробы мясной продукции.

Образцы отправили на проверку в Тверскую межобластную ветлабораторию. Экспертиза показала, что в пробах продукции полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров котлеты "По-Киевски", полуфабрикаты охлаждённые из мяса цыплят-бройлеров "Котлеты куриные", полуфабрикаты рубленые из мяса цыплят-бройлеров - фарш "Домашний" присутствуют бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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