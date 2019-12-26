2019-12-26T15:23:36+03:00
Общество

В Тверской области Вышневолоцкий путепровод в январе закроют на реконструкцию

Движение транспорта будет организовано по временному объезду
Ольга ТРОФИМОВА
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Вышневолоцкий путепровод в январе закроют на ремонтВышневолоцкий путепровод в январе закроют на ремонтФото: Виктория ЖУКОВА
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С 14 января 2020 года аварийный путепровод через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке закрывают на реконструкцию, а для транспорта откроют специально построенный временный объезд.

Дорога длиной 11 км проходит от ул. Сиверсова через п. Горняк и Терелесовский карьер и далее по ул. Узкоколейная с выходом на ул. Шмидта. Ремонтировать мост будет АО "РЖДстрой". По проекту обновленный путепровод будет иметь три полосы движения, в строительстве используют современные технологии, как при работах на федеральных трассах М-10 и М-11.

Объект будет оснащен шумоизоляционными и защитными экранами, светодиодным освещением, приспособлен для движения людей с ограниченными возможностями здоровья.

Реконструкцию должны завершить до 31 августа 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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