В Тверской области Вышневолоцкий путепровод в январе закроют на реконструкцию
С 14 января 2020 года аварийный путепровод через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке закрывают на реконструкцию, а для транспорта откроют специально построенный временный объезд.
Дорога длиной 11 км проходит от ул. Сиверсова через п. Горняк и Терелесовский карьер и далее по ул. Узкоколейная с выходом на ул. Шмидта. Ремонтировать мост будет АО "РЖДстрой". По проекту обновленный путепровод будет иметь три полосы движения, в строительстве используют современные технологии, как при работах на федеральных трассах М-10 и М-11.
Объект будет оснащен шумоизоляционными и защитными экранами, светодиодным освещением, приспособлен для движения людей с ограниченными возможностями здоровья.
Реконструкцию должны завершить до 31 августа 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU