2019-12-26T15:12:01+03:00
Происшествия

В одном из кафе Тверской области посетитель лишился телефона

Ущерб составил 20 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области попался на краже телефона Фото: архив "КП"Житель Тверской области попался на краже телефона Фото: архив "КП"
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С заявлением о краже в полицию обратился 29-летний житель деревни Чуприяново Калининского района Тверской области.

Мужчина сообщил, что в одном из местных кафе неизвестный похитил у него мобильный телефон. Ущерб составил более 20 000 рублей.

Стражи правопорядка выехали на место происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей произошедшего и, в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 27-летний местный житель. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.

За кражу фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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