В одном из кафе Тверской области посетитель лишился телефона
С заявлением о краже в полицию обратился 29-летний житель деревни Чуприяново Калининского района Тверской области.
Мужчина сообщил, что в одном из местных кафе неизвестный похитил у него мобильный телефон. Ущерб составил более 20 000 рублей.
Стражи правопорядка выехали на место происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей произошедшего и, в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 27-летний местный житель. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.
За кражу фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU