2019-12-26T15:04:17+03:00
Происшествия

Полицейские в Тверской области ликвидировали нарколабораторию

Ее организовали трое жителей Москвы
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области полицейские ликвидировали нарколабораторию Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской областиВ Тверской области полицейские ликвидировали нарколабораторию Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области
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Сотрудники ГУНК МВД России во взаимодействии с коллегами из Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области и сотрудниками Селижаровского ОП МО МВД "Осташковский" ликвидировали нарколабораторию.

Известно, что ее организовали трое жителей Москвы в возрасте от 24 до 28 лет. В период с мая 2017 по июнь 2018 года, производили синтетический наркотик для последующей реализации. Сбыт осуществлялся путем "Тайников-закладок" через интернет-магазины на территории Москвы.

- По месту жительства фигурантов, а также на территории Селижаровского района проведены обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты электронные весы, ноутбуки, мобильные телефоны, сим-карты и наркотические вещества, а также реактивы, колбы, канистры. После изготовления очередной партии наркотиков организаторы и исполнитель были задержаны стражами правопорядка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы. Они заключены под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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